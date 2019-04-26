“باي بال” تعتزم استثمار 500 مليون دولار في اكتتاب “أوبر”

ذكرت تقارير أن شركة المدفوعات الإلكترونية “باي بال” تخطط لاستثمار 500 مليون دولار داخل “أوبر” حيث تستعد شركة نقل الركاب للطرح الأولي لأسهمها.

ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مصادر مطلعة على الأمر، اليوم الجمعة، أن “باي بال” ستستثمر في “أوبر” عبر عملية اكتتاب خاص وعند سعر الطرح الأولي.

ومن المتوقع أن تخبر شركة “أوبر” مستثمريها بأنها تسعى نحو تقييمها عند مستوى يتراوح ما بين 80 مليار إلى 90 مليار دولار، وذلك وفقاً لمصدر مطلع على الأمر في تصريحات لوكالة “رويترز”.

ويعد تقييم الشركة الأمريكية عند ذلك المستوى أقل من القيمة التي منحها المصرفيون الاستثماريون للشركة في العام الماضي عند 120 مليار دولار.

وفي يوم 29 مارس بدأ التداول بشكل رسمي على أسهم “ليفت” المنافسة لشركة “أوبر” حيث تم تقيمها عند 20.5 مليار دولار.