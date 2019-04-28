“بنليستا”.. أول عقار لعلاج الأطفال من الذئبة الحمراء

وافقت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA على أول عقار لعلاج الأطفال المصابين بمرض الذئبة الحمراء.

وأوضحت الهيئة في بيان عبر موقعها الإلكتروني، أن العقار الجديد يحمل اسم “بنليستا” Benlysta ، وهو عبارة عن حقن تؤخذ عن طريق الوريد.

وأضافت أن مرض الذئبة الحمراء هو مرض مناعي مزمن خطير يسبب التهاب وتلف بمختلف الأنسجة والأعضاء بالجسم.

ويظهر المرض في صورة طفح جلدي أحمر الشكل على الخدين وعلى جسر الأنف، فضلا عن التهاب في العديد من أجهزة وأعضاء الجسم.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تعتمد فيها FDA علاجًا للأطفال المصابين بمرض الذئبة الحمراء، حيث وافقت في 2011 على العقار ذاته ولكن لعلاج البالغين المصابين بالمرض.

وجاءت موافقة الهيئة على العقار، بعد دراسة أجريت على 93 طفلاً مصابًا بالذئبة الحمراء، وتلقوا العلاج على مدار 52 أسبوعًا.

وأظهرت النتائج أن الأطفال الذين تلقوا العقار كانوا أقل عرضة لظهور الطفح الجلدي مقارنة بأقرانهم الذين تناولوا دواءً وهميًا.

وعن الآثار الجانبية الأكثر شيوعا للعقار، نوهت الهيئة بأنها تضمنت الغثيان والإسهال والحمى.

وكلمة الذئبة تعود إلى ظهور تقرحات على الجلد تشبه علامات العضّات، وتمثل علامة نادرة على الجلد خاصة بهذا المرض.

وحسب الهيئة، فإن إصابة الأطفال بالذئبة الحمراء أمر نادر الحدوث، لكن عند التشخيص فإن المرض يؤثر على أعضاء مثل الكلى والجهاز العصبي المركزي.

ونتيجة للمرض يكون الأطفال الذين يعانون من الذئبة الحمراء أكثر عرضة للإصابة بأضرار ومضاعفات متزايدة على أعضاء الجسم.