إنستجرام تتيح الإشارة للمنتجات في السعودية والإمارات ولبنان

أعلنت شبكة التواصل الاجتماعي إنستاجرام عن تقديمها لخيار الإشارة للمنتجات، وذلك للحسابات التجارية الرسمية في ثلاث أسواق جديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي: المملكة العربية السعودية والإمارات ولبنان.

وقالت الشركة في بيان: إن الميزة – التي تأتي حرصًا منها على التطوير المستمر لخيارات التسوق المتوفرة فيها – ستتيح للشركات التي لديها فريق مبيعات متخصص على شبكة فيسبوك الإشارة للبضائع على المنشورات التي تنُشر على إنستاجرام ثم ربطها بعد ذلك بصفحات المنتج الموجودة على الموقع الإلكتروني الخاص بها، الأمر الذي يجعل التسوق عبر شبكة إنستاجرام أكثر سهولة وراحة.

وأضافت إنستاجرام إن خيار “الإشارة للمنتجات” سيُمكّن مستخدمي شبكة إنستاجرام من التسوق عبرها على نحو مباشر، مما سيسهّل عليهم استكشاف المزيد من البضائع والمنتجات. وكجزء من خيار التسوق الجديد، ستظهر أيقونة على شكل حقيبة تسوق في منشورات إنستاجرام التي تتضمن بضائع يُمكن الإشارة لها.

وأوضحت الشركة أنه بمجرد الضغط عليها، ستكشف الإشارات المزيد من التفاصيل وتتيح للمستخدمين النقر على صفحة المنتج للحصول على مزيد من المعلومات ورابط لشراء المنتج من الموقع الخاص ببائع التجزئة. وبهذه الطريقة لن يضطر مستخدمي شبكة إنستاجرام مغادرتها لإتمام عملية الشراء.

تجدر الإشارة إلى أنّ خيار “الإشارة للمنتجات” حظي، وفقًا لإنستاجرام، بنجاحٍ كبير منذ إطلاقه للمرة الأولى في عام 2017. “وهو يجسّد حرص شبكة إنستاجرام على التطور المستمر لتحسين تجربة المستخدم وتسهيل التجارة الإلكترونية”.

وترى الشركة أن هذا الخيار الجديد مفيد للغاية لمستخدمي إنستاجرام من الشركات التجارية والأفراد. فهو يتيح للمستخدمين استكشاف علاماتهم التجارية المفضلة ومنتجاتهم عن طريق تسهيل وصولهم إلى معلومات إضافية، كما يمنح الشركات التجارية فرصة إضافية لبناء علاقات مع عملائها الكرام. وبوسع كل الشركات التي لديها كُتيب متصل بحساباتها الاستفادة من هذه الميزة الجديدة، حيث يمكنهم الإشارة للمنتجات بكل بساطة مثل الإشارة لأشخاص على منشور ما.

وستُعلن إنستاجرام خلال الأسابيع القادمة عن طرح ميزات تسوق إضافية وذلك في إطار سعيها المستمر لتصبح أفضل وجهة تسوق على شبكة الإنترنت.