“الكويتية” تعلن عن فتح رحلات لوجهات سياحية جديدة خلال موسم الصيف الحالي

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية اليوم الاحد عن رحلات لوجهات سياحية جديدة خلال موسم الصيف للعام الحالي في إطار خطة توسيع عملياتها لتشمل مدنا اوروبية واسيوية.

جاء ذلك خلال مشاركة (الكويتية) في معرض سوق السفر العربي 2019 الذي انطلق اليوم بحضور رئيس مؤسسة (الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة) الشيخ احمد بن محمد آل مكتوم ومشاركة القنصل العام للقنصلية العامة للكويت في إمارة دبي ذياب الرشيدي.

وقال المدير الاقليمي لمنطقة الخليج العربي لدى (الكويتية) مشعل الدلك في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب افتتاح المعرض ان الناقل الوطني سيدشن خلال الصيف الحالي وجهات سفر جديدة وهي العاصمة النمساوية (فيينا) ومدن (ملقا) الإسبانية و(نيس) الفرنسية و(لارنكا) القبرصية و(شرم الشيخ) المصرية بعد دراسة سوق السفر ومعرفة اهم الوجهات التي يفضلها الكويتيون.

واضاف الدلك ان (الكويتية) ستدشن في وقت لاحق وجهات إضافية جديدة وهي (باكو) عاصمة أذربيجان والعاصمة الجورجية (تبليسي) و(سراييفو) عاصمة البوسنة والهرسك الى جانب مدينتي (الدار البيضاء) المغربية و(بودروم) التركية مؤكدا ان الشركة ماضية في خططها التوسعية لتلبية الطلب المتزايد الذي يشهده السوق الكويتي والسوق الخليجي بشكل عام.

وأعلن ان الشركة ستستلم خلال العام الحالي ثلاث طائرات جديدة مستأجرة من نوع (ايرباص 320) للتشغيل خلال الصيف الحالي فيما سيشهد شهر يوليو القادم تسلم ثلاث طائرات من طراز (إيرباص 320 نيو) المملوكة بالكامل من الشركة ليكون اجمالي الطائرات الجديدة الداخلة للخدمة هذا العام ست طائرات.

وبين الدلك ان الطائرات الجديدة ستدعم خطط الشركة التوسعية من خلال الاستمرار في تحديث الاسطول مؤكدا وجود “نقلة نوعية” للخطوط الجوية الكويتية من حيث الوجهات والخدمات الجديدة والاسعار التنافسية التي تجذب المسافرين سواء من الكويتيين او مواطني مجلس التعاون الخليجي.

واشار الى اهمية مشاركة الشركة في معرض سوق السفر العربي الذي يعتبر “الاهم على خارطة السياحة في المنطقة” حيث من المنتظر ان يزور جناح (الكويتية) مئات الزوار والمختصين في مجال السياحة والسفر للاطلاع عن قرب للمنتجات والخدمات التي تقدمها.

من ناحيته أشاد القنصل الرشيدي بمشاركة (الكويتية) بمعرض سوق السفر العربي مؤكدا أهمية وجود الكويت في هذه التظاهرة السياحية الأكبر على مستوى المنطقة.

وقال الرشيدي في تصريح ل(كونا) ان سوق السفر العربي يعد منصة مهمة يتعرف من خلالها الزوار على ما تقدمه الخطوط الجوية الكويتية من خدمات سياحية جديدة خصوصا بعد عملية التحديث الشاملة التي شهدتها الشركة في الآونة الأخيرة.

وأشاد القنصل الكويتي بمستوى التنظيم والتطور المستمر الذي يظهر عليه معرض سوق السفر العربي مؤكدا ان امارة دبي استطاعت ان تعطي الفرصة للدول العربية في تسويق وتنشيط قطاعها السياحي من خلال تنظيمها لهذا المعرض الذي يقام كل عام بمشاركة أغلب اقطار العالم العربي.

وشهدت فعاليات معرض سوق السفر العربي 2019 في دبي الذي يستمر لمدة أربعة ايام حضور عدد من أبرز المتخصصين والخبراء في صناعة الضيافة والسفر والسياحة من أنحاء العالم كافة ليناقشوا الفرص السياحية التي تقدمها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبحسب اللجنة المنظمة فإن عدد الزوار المتوقعة مشاركتهم في المعرض يصل إلى 40 ألف زائر من المتخصصين في صناعة السياحة والسفر ويشهد المعرض وجود 65 جناحا وطنيا للدول المشاركة إضافة الى مئات الشركات السياحية في المنطقة.

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