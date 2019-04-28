وزارة النفط: أسعار النفط الحالية “عادلة” والكويت ملتزمة باتفاق خفض الانتاج

رأى وكيل وزارة النفط الكويتية بالوكالة الشيخ طلال ناصر العذبي الصباح أن الاسعار الحالية للنفط التي تتراوح بين 73 و 74 دولارا للبرميل تعد عادلة للمنتج والمستهلك مؤكدا “التزام الكويت بحصتها في اتفاقية خفض الانتاج بالتعاون مع (أوبك) وكبار المنتجين من خارجها”.

جاء ذلك في تصريح للشيخ طلال للصحفيين على هامش احتفال وزارة النفط اليوم الأحد بحصول موقع الوزارة الإلكتروني على درع التميز الذهبي لعام 2019 عن فئة الوزارات على مستوى الوطن العربي.

وأضاف أن العوامل الجيوسياسية تلعب دورا مهما في أسعار النفط لافتا إلى ان أسعار النفط شهدت دعما خلال الشهر الأخير بعد أن انخفض المخزون الأمريكي من المنتجات البترولية المختلفة بواقع حوالي مليون برميل في الأسبوع.

وأفاد بأن منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) لديها اجتماع بعد أسبوعين مضيفا أن “وزير النفط الكويتي ومحافظ الكويت في (أوبك) لديهما الرؤية فيما يتعلق بالاجراءات التي سيتم الاتفاق عليها في الاجتماع”.

وحول فوز موقع الوزارة بجائزة درع التميز الذهبي قال “نرفع هذا الفوز الى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء”.

وأضاف أن “هذا الفوز جاء نتيجة جهد العاملين في موقع الوزارة الالكتروني وشركة فابكو” إذ أصبح الموقع يعمل وفق أحدث التقنيات العالمية.

ولفت إلى أن الموقع يهدف إلى التسهيل على المتصفح والباحث الذي يرغب في الحصول على معلومات عن النفط في الكويت والصناعة البترولية موضحا أن حسابات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي كلها تعمل بذات الكفاءة.

من جهتها قالت مدير موقع الوزارة الإلكتروني الشيخة تماضر خالد الأحمد الصباح إن حصول وزارة النفط على هذه الجائزة يعد حصيلة عمل دؤوب استمر مدة ثلاث سنوات.

وأضافت الشيخة تماضر إن جائزة درع الحكومة الذكية العربية تهدف إلى ازكاء روح المنافسة بين المواقع الحكومية الالكترونية المختلفة في الوطن العربي.

يذكر أن شركة جائزة درع الحكومة الذكية العربية تتخذ من دبي مقرا لها ويقام الاحتفال بالجائزة كل مرة في دولة عربية مختلفة حيث استضافتها الكويت عامي 2015 و2017.