الافلام الخليجية تحصد ثلاث جوائز بمهرجان بيروت السنيمائي

حصدت افلام خليجية من بينها اثنان سعوديان وثالث كويتي ثلاث جوائز في ختام الدورة ال18 من مهرجان بيروت الدولي للسينما.

وقالت اللجنة المنظمة للمهرجان في بيان اليوم الاثنين ان لجنة التحكيم منحت جائزة افضل فيلم قصير لفيلم (وسطي) للمخرج السعودي علي الكلثمي.

وأضافت أن جائزة ثاني افضل فيلم قصير منحت للعمل الفني The All Seeing Blind للتركي نوري شيهان أوزدوغان فيما منحت جائزة ثالث أفضل فيلم قصير للعمل الفني “وضوء” (Ablution) للكويتي عمر الدخيل.

وكانت لجنة التحكيم قد اثنت على فيلم (وضوء) وعلى العرض الجيد للقصة فضلا عن الاداء الجيد للممثلين.

وشملت لائحة الجوائز بالإضافة الى الافلام القصيرة الثلاث جائزة أفضل فيلم وثائقي لفيلم (Facing Death With WireCutter) للعراقي سروار عبدالله وجائزة أفضل مخرج فيلم وثائقي لفيلم (Lotus) لمحمد رضا فاتاندوست وجائزة لجنة التحكيم الخاصة لفيلم (البيانيست) للسعودي حسن المدلوغ.

كما ضمت جائزة أفضل فيلم روائي (وفق تصويت الجمهور) لفيلم (McQueen) للمخرج الفرنسي ايان بونوت.