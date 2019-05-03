نمو الوظائف الأمريكية يقفز والبطالة تنزل إلى 3.6%

قفز نمو الوظائف الأمريكية في ابريل نيسان وتراجع معدل البطالة إلى أدنى مستوياته في أكثر من 49 عاما عند 3.6%، مما يشير إلى نمو اقتصادي قوي.

يدعم تقرير وزارة العمل الصادر يوم الجمعة قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي) يوم الأربعاء بالإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير وعزوفه عن تعديل السياسة النقدية قريبا.

ووصف جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاقتصاد ونمو الوظائف بأنهما “أقوى بعض الشيء مما توقعنا” والتضخم “أضعف نوعا ما”.

وزادت الوظائف غير الزراعية 263 ألف وظيفة الشهر الماضي، وسط مكاسب في التوظيف شملت جميع القطاعات تقريبا.

وجرى تعديل بيانات فبراير/شباط ومارس/آذار بالزيادة لتُظهر خلق 16 ألف وظيفة فوق التقدير السابق.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا نمو الوظائف غير الزراعية 185 ألفا الشهر الماضي.

ومازال نمو الوظائف أعلى كثيرا من مستوى المئة ألف الضروري شهريا لمواكبة النمو في حجم السكان في سن العمل.