سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 19ر1 دولار ليبلغ 71ر70 دولار

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 19ر1 دولار أمريكي في تداولات يوم أمس الجمعة ليبلغ 71ر70 دولار مقابل 90ر71 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأول الخميس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط أمس مع تحسن توقعات الطلب على الخام بعد بيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة وسط نقص في المعروض ناتج عن خسائر لإنتاج الخام في إيران وفنزويلا اللتين تخضعان لعقوبات أمريكية.

وأنهت عقود النفط الأسبوع على انخفاض بعد الإعلان هذا الأسبوع عن قفزة في مخزونات الخام الأمريكية.

وسجلت عقود برنت 85ر70 دولار للبرميل عند التسوية مرتفعة 10 سنتات وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 13 سنتا عند 94ر61 دولار للبرميل.