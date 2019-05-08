ممارسة الرياضة في رمضان لاسيما المشي قبل الافطار فرصة لتحسين اللياقة البدنية

مع انطلاق شهر رمضان المبارك يسعى الكثيرون الى اغتنام فرصة الصيام لممارسة عدد من الرياضات ولاسيما رياضة المشي للمحافظة على لياقتهم البدنية والتخفيف من اوزانهم وزيادة الرشاقة.

وتعد فترة ما قبل الافطار افضل الأوقات لممارسة الرياضة الخفيفة والاستفادة من حالة الجسم في وقت الصيام الذي يكون في حالة استعداد لحرق المزيد من الدهون في حين يتم تكريس فترة ما بعد الافطار للعبادة وصلاة القيام وتبادل الزيارات الاسرية والاجتماعية لتقديم التهاني بمناسبة قدوم الشهر الفضيل.

وبسبب ممارسة الرياضة المفضلة لدى الكثيرين تمتلىء المجمعات التجارية الفسيحة المبنية على احدث طراز والمكيفة بافواج المشاة من الجنسين ومن العائلات ايضا الراغبين في الاستفادة من فترة ما قبل الافطار للمحافظة على صحتهم.

كما تكتظ النوادي الرياضية وبعض الأماكن المخصصة للمشي في المناطق السكنية وعلى شواطىء البحر ايضا بالرجال والنساء والشباب الذين يزاولون رياضة المشي.

وفي هذا السياق اعرب عدد من المواطنين في تصريحات متفرقة لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الاربعاء عن حرصهم على ممارسة الرياضة ولاسيما رياضة المشي قبل الافطار للاستفادة القصوى من حرق الجسم للدهون خلال فترة الصيام.

وقال المواطن سعد الخميلي ل (كونا) انه يفضل ممارسة الرياضة في رمضان على فترتين الاولى قبل الافطار ومخصصة لمزاولة رياضة المشي ومدتها نصف ساعة ومن ثم ممارسة انواع اخرى من الرياضات الثقيلة في فترة ما بعد الافطار.

واضاف انه يطبق في ذلك نصائح المتخصصين القاضية بممارسة الرياضات الخفيفة كالمشي قبل الافطار مع الاخذ بالاعتبار ألا تزيد مدة المشي على الساعة لانها قد تتسبب في حدوث اعراض جانبية لبعض الاشخاص.

اما فهد الفهد وعبدالرحمن الصالح فقالا ل(كونا) إنهما يفضلان ممارسة رياضة المشي السريع خلال فترة ما قبل الافطار في احد المجمعات التجارية المكيفة لانها الفترة التي يزيد فيها معدل حرق الدهون في جسد الصائم.

وللاطلاع على رأي الاطباء في مسألة ممارسة الرياضة قبل الافطار التقت (كونا) رئيس رابطة السمنة الكويتية الدكتور يوسف بوعباس الذي قال ان رياضة المشي هي من افضل الرياضات في رمضان لاسيما قبل الافطار بساعة للاشخاص الاصحاء بشكل عام ولمرضى السكر من النوع الثاني وذلك لتميزها بزيادة حرق الدهون اكثر من اي وقت اخر.

وحذر في الوقت ذاته من مغبة ممارسة المشي في وضح النهار والتعرض لاشعة الشمس الحارقة الامر الذي قد يتسبب في حدوث مضاعفات وصعوبات نتيجة التعب والجهد والارهاق.

ونصح بوعباس مرضى السكر او الكلى او من يشعر بتعب شديد اثناء ممارسة الرياضة قبل الافطار بممارسة رياضاتهم المفضلة بعد الفطور تجنبا لتعرضهم لمضاعفات قد تفضي الى حدوث مشاكل صحية.

واضاف ان افضل وقت لممارسة الرياضات الثقيلة وحمل الاثقال بعد الفطور لتجنب حدوث اي هبوط في السكر او التعرض للاصابة وفقدان السوائل في الجسم بسبب المجهود البدني.

ودعا الجميع الى استغلال فترة شهر رمضان في ممارسة مختلف انواع الرياضة والعمل على تغيير الانماط والسلوكيات الغذائية لهم على نحو صحي وصحيح ومنتظم علاوة على تجنب النوم لفترات طويلة.