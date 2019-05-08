مجلس الأمة يرفض طلب طرح الثقة بوزير الإعلام وزير (الشباب)

رفض مجلس الأمة في جلسة خاصة اليوم الأربعاء طلب طرح الثقة بوزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري.

وأظهرت نتيجة التصويت على طلب طرح الثقة التي تمت بالنداء بالاسم عدم موافقة 34 نائبا وموافقة 12 نائبا وامتناع نائبين اثنين من إجمالي الحضور وعددهم 48 نائبا.

وكان مجلس الأمة بدأ في وقت سابق جلسة خاصة للنظر في طلب طرح الثقة بوزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري وجرى التصويت على الطلب بعد الانتهاء من المناقشة.

وأعطى رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم قبيل التصويت على الطلب الكلمة لاثنين من مقدمي طلب طرح الثقة وهما النائبان يوسف الفضالة ورياض العدساني واثنين آخرين من معارضي طلب طرح الثقة وهما النائبان سعدون العتيبي والدكتور عودة الرويعي.

وتضمن طلب طرح الثقة إضافة إلى النائبين يوسف الفضالة ورياض العدساني أسماء النواب الدكتور عادل الدمخي والدكتور عبدالكريم الكندري وعبدالله الكندري والدكتور بدر الملا وعبدالوهاب البابطين وراكان النصف وصفاء الهاشم وأسامة الشاهين.

ورفع رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم جلسة المجلس الخاصة بعد الانتهاء من النظر في طلب طرح الثقة على أن يعقد المجلس جلسة عادية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين الساعة 30ر12 ظهرا لمناقشة البنود المدرجة على جدول أعماله