“الإماراتية” تحقق ارباحا بقيمة 237 مليون دولار في عام 2018

اعلنت شركة طيران الامارات اليوم الخميس تحقيقها ارباحا صافية قدرها 237 مليون دولار امريكي بنهاية العام الماضي بانخفاض بنسبة 69 في المئة عن عام 2017.

وقال الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لمجموعة (الإمارات) الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم في تصريح صحفي بمناسبة اعلان النتائج ان “السنة المالية (2018/2019) لم تأت بمقدار الطموح وكانت سنة صعبة اذ ادى ارتفاع اسعار النفط وقوة الدولار الى تآكل ارباحنا وترافق ذلك ايضا مع تزايد حدة المنافسة في اسواقنا الرئيسية”.

واضاف “كما يبدو ان الارتفاع في الطلب العالمي على الشحن الجوي مقارنة بالعام السابق اتخذ اتجاها عكسيا وشهدنا ضعفا في الطلب على السفر خصوصا في منطقتنا ما اثر على كل من شركة (دناتا) لخدمات الطيران والخطوط الجوية الاماراتية”.

واكد الشيخ احمد بن سعيد ان مجموعة طيران الامارات “تواصل العمل بذكاء وجدية لمواجهة التحديات والاستفادة من الفرص فكل دورة عمل تختلف عن غيرها وهدفنا دائما هو انشاء اعمال مربحة ومستدامة وموثوق بها في دبي”.

وذكر انه بالرغم من انخفاض ارباح (الاماراتية) فانها واصلت تحقيق الربحية للسنة ال31 على التوالي قائلا “حققتا نموا في جميع عملياتنا واستثمرنا في مبادرات وبنى اساسية من شأنها ضمان استمرار نجاحنا في المستقبل”.

وبين ان مجموعة طيران الامارات استثمرت خلال العام الماضي حوالي 9ر3 مليار دولار لشراء طائرات ومعدات جديدة واستملاك شركات ومرافق وتقنيات حديثة بما يفوق استثماراتها في عام 2017 التي بلغت 5ر2 مليار دولار.

ولفت الشيخ أحمد بن سعيد الى ان المجموعة واصلت التركيز على ضبط التكاليف خلال السنة المالية الماضية مع توسيع الاعمال وتنمية العائدات في ذات الوقت وتمكنت بفضل ترشيد انشطة التوظيف واعتماد تقنيات عمل جديدة من تحسين الانتاجية وضبط ارتفاع تكلفة العمالة.

وقال الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات “من الصعب التكهن بما سيكون عليه الاداء في السنة المقبلة لكن كلا من طيران الامارات و(دناتا) في وضع جيد يؤهلهما للتغلب على مختلف العوائق ومواصلة المنافسة بقوة وتحقيق النجاح في السوق العالمية”.

وأظهر التقرير المالي والاداري لمجموعة طيران الامارات للسنة المالية المنتهية (2018/2019) انها تسلمت 13 طائرة جديدة منها سبع طائرات نوع ايرباص (ايه 380 ذات الطابقين) وست طائرات بوينغ (777/300ER).

يذكر ان (الاماراتية) هي شركة طيران تابعة لإمارة دبي وتأسست عام 1985 ويبلغ حجم اسطولها الحالي من الطائرات 270 طائرة متنوعة.