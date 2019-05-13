الخارجية الإماراتية: تعرض أربع سفن تجارية لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية

اعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية أن أربع سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت صباح اليوم الاحد لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للامارات.

وأضافت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) ان العمليات التخريبية وقعت بالقرب من خليج عمان باتجاه الساحل الشرقي من إمارة الفجيرة وفي المياه الاقتصادية لدولة الامارات.

وأوضحت ان الجهات المعنية بالدولة قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة “وجار التحقيق حول ظروف الحادث بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية وستقوم الجهات المعنية بالتحقيق برفع النتائج حين الانتهاء من إجراءاتها”.

وأشارت الخارجية الإماراتية في بيانها الى ان العمليات التخريبية لم تنتج عنها أي أضرار بشرية أو إصابات كما لا يوجد أي تسرب لأي مواد ضارة أو وقود من هذه السفن.

وأكدت أن العمل يسير في ميناء الفجيرة بشكل طبيعي وبدون أي توقف “وأن الشائعات التي تحدثت عن وقوع الحادث داخل الميناء عارية عن الصحة ولا أساس لها وأن الميناء مستمر في عملياته الكاملة بشكل روتيني”.

وشددت الوزارة على أن تعريض السفن التجارية لأعمال تخريبية وتهديد حياة طواقمها يعتبران “تطورا خطيرا” مؤكدة ضرورة قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته لمنع أي أطراف تحاول المساس بأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية وهذا يعتبر تهديدا للأمن والسلامة الدولية.