إصابة الفنان المصري محمد نجم بجلطة دماغية ونقله لأحد المستشفيات

تعرض الفنان الكوميدي المصري، محمد نجم، للإصابة بجلطة دماغية نقل على أثرها إلى أحد مستشفيات الدقي، ويخضع حاليا للعلاج داخل العناية المركزة.

كان الفنان طلعت زكريا قد طلب من جمهوره الدعاء بالشفاء للفنان الكبير محمد نجم، دون أن يوضح أي شيء عن مرضه، أو أي تفاصيل أخرى، وفقا لموقع صحيفة ” الجمهورية ” الرسمية المصرية.

واكتسب الفنان الكبير محمد نجم، شهرته من خلال الأعمال المسرحية الكوميدية التي قدمها مثل مسرحيات “عش المجانين”، “أعقل يا مجنون”، “عبده يتحدى رامبو”، “أولاد دراكولا”، “البلدوزر”، وفقا لصحيفة ” اليوم السابع “.