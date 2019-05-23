هولندا..مداهمة شركة بمجال العملات الرقمية المشفرة على خلفية صفقات مشبوهة

قام جهاز المعلومات والتحقيقات المالية الهولندي وبالتعاون الوثيق مع جهاز الشرطة الأوروبية (يوروبول) والسلطات في لوكسمبورغ بمداهمة إحدى الشركات الرائدة في العالم بمجال مزج العملات الرقمية المشفرة وهي شركة (بست ميكسر آي أو) على خلفية “صفقات مشبوهة”.

وذكر (يوروبول) في بيان صحفي أصدره من مقره في مدينة لاهاي الهولندية اليوم الاربعاء أن المداهمة أسفرت عن مصادرة ستة خوادم في مقري الشركة بهولندا ولوكسمبورغ.

وأشار البيان الى أن (بست ميكسر آي أو) تعتبر إحدى أكبر ثلاث شركات عاملة في مجال خدمات مزج العملات الرقمية المشفرة وهي عرضت خدمات لمزج عملات (بيتكوين) المشفرة والعملات النقدية في كل من (بيتكوين) و(ليتكوين).

وبدأت الخدمة في مايو 2018 حيث حققت من خلالها مبيعات بقيمة لا تقل عن 200 مليون دولار أمريكي (نحو 27 ألف بيتكوين) في غضون عام مع تقديم ضمان بأن العملاء سيظلون مجهولين.

وتقدم خدمة مزج العملة المشفرة خلط أموال العملة المشفرة “الملوثة” مع الآخرين وذلك لإخفاء المسار الذي يرشد الى المصدر الأصلي للأموال.

وأظهر التحقيق الذي أجري حتى الآن في هذه القضية أن العديد من العملات المشفرة الممزوجة تعود الى جهات ذات خلفيات إجرامية أو أنها متوجهة اليها حيث أنه في هذه الحالات ربما كان المستخدم يسعى لإخفاء وغسل التدفقات الإجرامية للأموال.

وقام جهاز المعلومات الهولندي بجمع معلومات عن كافة التفاعلات والصفقات على هذه المنصة في العام الماضي وقد تضمن ذلك عناوين بروتوكول الانترنت وتفاصيل المعاملات وعناوين البيتكوين ورسائل الدردشة والتي سيتم تحليلها وتبادل المعلومات الاستخباراتية بشأنها مع الدول الأخرى.