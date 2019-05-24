سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 18ر2 دولار ليبلغ 47ر69 دولار

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 18ر2 دولار امريكي في تداولات امس الخميس ليبلغ 47ر69 دولار مقابل 65ر71 دولار للبرميل في تداولات امس الاول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الاسواق العالمية هبطت أسعار النفط يوم امس الخميس حوالي 5 في المئة مع تراجع توقعات الطلب على الخام بسبب التوترات التجارية التي دفعت الخامين القياسيين لتسجيل أكبر هبوط ليوم واحد وأكبر خسارة أسبوعية في ستة أشهر.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 23ر3 دولار لتبلغ عند التسوية 76ر67 دولار للبرميل.

وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 51ر3 دولار لتسجل عند التسوية 91ر57 دولار للبرميل.