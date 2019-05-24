ناصر القصبي يكشف عن خطأ مرتبط بـ #العاصوف

فجّر الفنان السعودي، ناصر القصبي، مفاجأة من العيار الثقيل، عندما صرح على حسابه في تويتر، أنه لا توجد رواية أصلاً باسم “بيوت من تراب”، وأن هذا الاسم يعود إلى المسلسل نفسه الذي كان يحمل هذا الاسم وغُير إلى “العاصوف”.

وكتب ناصر القصبي على حسابه: “أقرأ التعليقات التي تخص العاصوف وأجد معلومة (مغلوطة) تتداول بكثرة حتى لدى الصحافة الفنية والوسط الثقافي، وهي أن العاصوف مأخوذ من رواية بيوت من تراب للمرحوم عبدالرحمن الوابلي والصحيح لا يوجد رواية أصلاً وفكرة العمل جاءت للمسلسل نفسه الذي كان اسمه بيوت من تراب وغيرناه إلى العاصوف”.

وتعتبر المفاجأة كبيرة، نظراً إلى كثرة المتحدثين في مواقع التواصل الاجتماعي عن الرواية، بل إن هناك من قدم لها روابط بصيغة PDF، وتطوّع آخرون بتقديم قراءات نقدية لهذا العمل الذي أكد القصبي أنه غير موجود أصلا بهذا الاسم.

يذكر أن مسلسل العاصوف يعرض على قناة إم بي سي، وهو من بطولة ناصر القصبي، وكتب السيناريو الراحل عبد الرحمن الوابلي، وهو يحكي قصة المجتمع السعودي على مدى خمسة عقود، وفي الجزء الثاني الذي يعرض هذا الموسم، نال المسلسل مشاهدة كبيرة، نتيجة لأهمية المواضيع التي يناقشها في فترته الزمنية التي تبدأ من 1975، حيث يعرض قصة اقتحام جماعة جهيمان للحرم المكي، وإرهاصات ما عرف بـ “الصحوة”، ودور التنظيمات المتطرفة في تأزيم حياة المجتمع السعودي، وتحريف تعاليم دينه، كما يناقش أيضا التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت على المجتمع منذ السبعينيات الميلادية.