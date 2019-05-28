الجزائر تعلن عن استكشاف تاريخي لحقل غاز جديد جنوبي البلاد

اعلنت الشركة الجزائرية للمحروقات (سوناطراك) اليوم الثلاثاء تحقيق استكشاف مهم وتاريخي للغاز في ولاية (تندوف) جنوبي البلاد مما “قد يساهم في تعزيز صادرات الجزائر ويحافظ على حصتها السوقية في الخارج”.

وقالت الشركة في بيان ان وزير الطاقة محمد عرقاب تفقد الحقل الجديد (غار جبيلات) أمس الاثنين مؤكدة أن “الحقل أعطى نتائج إيجابية مكنت من تحقيق حوالي 275 مترا مكعبا من الغاز الى جانب حوالي 300 لتر في الساعة من الغاز المكثف”.

واضافت ان “استكشاف طاقة الغاز ولأول مرة بولاية (تندوف) يشكل محطة تاريخية هھامة بالنسبة للاقتصاد الجزائري والمحلي أيضا” دون ذكر أو تحديد تاريخ بداية الإنتاج في الحقل.

واشارت الشركة الى انها ستجري المزيد من التقييمات لطاقة الحقل الانتاجية الذي تحقق على مساحة حوالي 140 كيلومتر مربع.

من جانبه قال وزير الطاقة ان “هذا الاستكشاف الجديد سيتضاعف مستقبلا على اعتبار انه سيتم خلال هذه المرحلة القيام بعملية تقييم للحقل من اجل تمكين (سوناطراك) من اخذ فكرة كافية بشأنه قبل ان تشرع في المرحلة الثانية التي تتمثل في تطويره ثم استغلال هذا الغاز”.