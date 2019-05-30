في وداع “قيامة أرطغرل”.. تفاعل كبير بآخر حلقاته

تحولت الحلقة الأخيرة من مسلسل “قيامة أرطغرل”، والتي بثت مساء الأربعاء، على قناة التلفزيون الرسمي التركي TRT1، إلى حدث هام تفاعل معه محبو المسلسل والمعجبون به، وذلك في وسائل التواصل الاجتماعي.

وفوجئ عشاق المسلسل بخاتمة متميزة تضمنت تلاوة لسورة الفتح، بصوت رائع عذب، مع انطلاق بطل المسلسل أرطغرل ورفاقه، في مهمة توحيد صفوف العالم الإسلامي، وإنقاذه من التفرق، والانتقال به لمستقبل مشرق.

ونجح أرطغرل في الحلقة الأخيرة، من التخلص من أبرز أعدائه المغول، بالقضاء على القيادي البارز “آراك بوكا”، والعميل الذي خان القائد المغولي المسلم “برغيهان”، لتتم عملية التفاهم بين أرطغرل وبيرغيهان، من أجل استكمال وحدة صفوف المسلمين، أمام خطر المغول في المنطقة.

وتساءل كثير من المغردين في موقع تويتر وفيس بوك عن قارئ سورة الفتح، مبدين إعجابهم بشكل كبير بنهاية المسلسل، واعتبروها أنها من أنجح النهايات التي حصلت في المسلسلات التركية، ومعربين بنفس الوقت عن حزنهم لفراقهم المسلسل الذي اعتادوا عليه في السنوات السابقة.

من ناحيته، نشر منتج المسلسل وكاتب السيناريو، محمد بوزداغ، بيانا وجه فيه الشكر لكل من ساهم بنجاح المسلسل من كادر العمل، وأسرة القناة، وعائلته، واصفا النجاح الذي تحقق بأنه “نبع من العمل ليل نهار بشكل دؤوب”، موجها الشكر الأكبر للرئيس رجب طيب أردوغان، الذي دعم بشكل دائم المسلسل ونجاحه.

وبذلك يصل المسلسل إلى النقطة الأخيرة بعد 150 حلقة، وخمسة مواسم من النجاح واعتلاء نسب المشاهدة، دون إتاحة الفرصة لبقية المسلسلات والبرامج بالمنافسة، ليسدل الستار عن بطولة “أرطغرل”، وتفتح الستارة مجددا العام المقبل، مع بطولات ابنه “عثمان” مؤسس الدولة العثمانية.

وشكل المسلسل خلال السنوات الخمس السابقة حدثا محليا ودوليا، بعد أن شاهده قرابة 3 مليارات إنسان في العالم، وبث عبر شاشات دول كثيرة، وحقق نجاحا كبيرا في العالم العربي.

ودارت أحداث مسلسل “قيامة أرطغرل”، في القرن الـ13 الميلادي، ويعرض سيرة حياة البطل أرطغرل بن سليمان شاه، زعيم قبيلة قايي، وهو من أتراك الأوغوز المسلمين (التركمان)، ووالد عثمان الأول، مؤسس الدولة العثمانية (656هـ ـ 1258م/ 726هـ ـ 1326م).

ولعب دور البطولة في المسلسل النجم إنغين ألتان دوزياطان على مدار المواسم الخمسة، فيما يجسد الفنان الشهير بوراك أوزجفيت دور عثمان في المسلسل المنتظر بثه الموسم المقبل، بعد التعاقد معه لخمسة مواسم.

تجدر الإشارة إلى أن المسلسلات التركية حققت نجاحا ملحوظا، خلال السنوات العشر الأخيرة، على شاشات 156 دولة، بحجم تصدير بلغ قرابة 350 مليون دولار.