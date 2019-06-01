مجموعة “فلتة فنية” التونسية..تصالح بين الجرافيتي والسلطة

احدثت مجموعة (فلتة فنية) التونسية للجرافيتي مصالحة فريدة بين فن (الجرافيتي) والخط العربي وجمالياته والموروث العربي تجاه السلطة وذلك بالرسم على جدران المباني الرسمية بطريقة غير مألوفة.

ويزين اعضاء (فلتة فنية) من المولعين بفن الجرافيتي وهم فنان تشكيلي (استاذ جامعي) ومعه ثلاث فنانات جدران المدن التونسية اسبوعيا برسوم تهدف للتعريف بالموروث الثقافي والتقليدي للمنطقة.

ونجحت المجموعة في تغيير الصورة النمطية عن (الجرافيتي) “كفن بخاخات يجسد رموزا ولوحات معادية” الى لوحات حققت مصالحة بين (الجرافيتي) والخط العربي من ناحية ومع السلطة من ناحية أخرى.