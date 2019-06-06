الكويت تفتتح ببكين معرضا ثقافيا لحوار الحضارتين الصينية والخليجية العربية

افتتحت الكويت معرضا ثقافيا لحوار فني بين حياة الحضارتين الصينية والخليجية العربية بهدف القاء الضوء على تقارب الروابط الثقافية الكويتية والصينية.

وذكرت سفارة الكويت ببكين في بيان تلقت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) نسخة منه اليوم الخميس أن المعرض يضم العديد من الأعمال الفنية المعاصرة لستة فنانين صينيين شباب ونحو 40 طاقما من الأزياء التقليدية التراثية الصينية والكويتية يرجع تاريخها إلى ما قبل مئات السنين.

وأشارت إلى المعرض تميز بكسر حاجز المألوف في معارض الأزياء حيث جمع بين الأزياء الصينية التقليدية التراثية والازياء الكويتية التقليدية القديمة التي تجسد خيوطها الحريرية تاريخا طويلا من الحضارات الممتدة لآلاف السنين ومنحوتات ولوحات فنية رائعة طبعتها أنامل مجموعة من الفنانين الشباب الصينيين. وأكد سفير الكويت لدى الصين سميح حيات خلال افتتاح المعرض بالقاعة الكبرى بمقر السفارة أن الحدث يهدف الى ربط الثقافتين الكويتية والصينية اللتين لديهما تشابك عميق وخاصة فيما يتعلق بالزي يعود إلى ما بين 300 و600 سنة.

ولفت الى أن المعرض الثقافي الكويتي الصيني سينقل قريبا الى الكويت لتعريف الشعب الكويتي بالثقافة الصينية وتاريخها وحضارتها العريقة.

وافتتح المعرض بحضور سفراء وممثلين عن البعثات الدبلوماسية العربية والاجنبية المعتمدين ببكين وشخصيات صينية من مختلف الأوساط ووسائل الاعلام الصينية المختلفة بالتعاون مع مؤسسات صينية ثقافية وفنية.