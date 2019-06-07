برميل النفط الكويتي ينخفض 74 سنتا ليبلغ 60.42 دولار

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 74 سنتا في تداولات يوم أمس الخميس ليبلغ 60.42 دولار أمريكي مقابل 61.16 دولار للبرميل في تداولات يوم الثلاثاء الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية أظهرت بيانات للتجارة الخارجية من مكتب تعداد الولايات المتحدة أن صادرات النفط الخام الأمريكية ارتفعت إلى حوالي 2.8 مليون برميل يوميا في أبريل الماضي مقارنة مع نحو 2.7 مليون برميل يوميا في مارس الماضي.

وأشارت البيانات إلى أن كندا كانت أكبر مشتر للخام الأمريكي واستوردت مستوى قياسيا بلغ 589 ألف برميل يوميا.