تركيا: حوالي 40 مليون شخص سافروا عبر مطارات اسطنبول في 5 أشهر

اعلنت مؤسسة إدارة المطارات التركية اليوم السبت ان عدد المسافرين ذهابا وإيابا عبر مطارات إسطنبول الثلاثة بلغ 39 مليونا و719 ألفا و547 مسافرا في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.

ونقلت وكالة (الاناضول)التركية عن مصادر في المؤسسة القول إن عدد الرحلات الجوية بين يناير ومايو الماضيين في مطارات إسطنبول بلغ 275 ألفا و878 رحلة جوية سافر خلالها 39 مليونا و719 ألفا و547 مسافرا.

وتضم مدينة اسطنبول ثلاثة مطارات وهي مطار أتاتورك الذي يقتصر على رحلات الشحن ومطار صبيحة غوكشان في القسم الآسيوي ومطار إسطنبول في القسم الأوروبي والذي سيكون أكبر مطار في العالم بعد الانتهاء من بناء مراحله كافة.