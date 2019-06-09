عُمان تفرض ضريبة 100% على سلع انتقائية الأسبوع المقبل

تبدأ سلطنة عمان الأسبوع المقبل فرض ضريبة على السلع الانتقائية، وذلك أسوةً بالسعودية والإمارات، حيث فرضت ضريبة بنسبة 100% على منتجات التبغ والمشروبات الكحولية ومشروبات الطاقة اعتباراً من الخامس عشر من الشهر الحالي.

وتوقع رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية في مجلس الشورى العماني، أن تحقق الضرائب 260 مليون دولار لخزينة الحكومة سنوياً. إضافة إلى ذلك سيتم فرض ضريبة بنسبة 50% على المشروبات الغازية.

وكانت عُمان أخرت تطبيق فرض الضريبة لمدة ثمانية عشر شهراً، بعد أن توصل مجلس التعاون الخليجي في عام 2016 إلى اتفاق بشأن الضرائب.