“صندوق المشروعات” استقبل 315 طلب تمويل عبر الموقع الإلكتروني في مايو

أعلن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الكويتي استقباله 315 طلب تمويل منذ فتح باب تقديم طلبات التمويل إلكترونيا في مايو الماضي عبر صفحة الخدمات بالموقع الالكتروني الخاص بالصندوق (nationalfund.gov.kw).

وقال الصندوق في بيان صحفي اليوم الاثنين إنه يمكن للمتقدم طلب التمويل دون الحاجة إلى الحضور شخصيا لمركز خدمة العملاء بمنطقة المنصورية.

وأوضح أنه يتوجب على المبادر إنشاء حساب عبر صفحة الخدمات الإلكترونية ثم تسجيل الدخول والضغط على زر (طلبات التمويل) لتعبئة البيانات المطلوبة كي تتشكل للمبادر قائمة الطلبات التي تناسب البيانات الخاصة بمشروعه.

وذكر أنه إذا كان هناك شركاء بالمشروع يتوجب على المبادر ذكر بيانات الشركاء أما إذا كانت الشركة قائمة فسيظهر زر (المنشأة القائمة) ومن خلاله يمكن للمبادر اسكتمال الطلب وإرفاق الملفات المطلوبة ولدى اكتمال الطلب يمكن التعرف على حالة الطلب من ذات الصفحة نفسها.

وبين الصندوق أنه عند الانتهاء من المعاملة يتم التواصل مع المبادر للحضور إلى مركز خدمة العملاء بمنطقة المنصورية ومطابقة المرفقات مع المستندات الأصلية. وأشار إلى إمكانية التسجيل أيضا في السجل الوطني عبر صفحة الخدمات التي تمنح المبادرين وأصحاب المشروعات مميزات عدة أبرزها إمكانية الحصول على المناقصات والمزايدات التي تطرحها وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة.