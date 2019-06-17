العراق يرفع الإنتاج بحقل غرب القرنة 1 إلى 465 ألف برميل يومياً

قال مسؤولون بقطاع النفط العراقي إن إنتاج حقل نفط غرب القرنة 1 بلغ 465 ألف برميل يوميا بعد استكمال منشآت جديدة لمعالجة الخام وصهاريج للتخزين.

وأبلغ مسؤولون يعملون في الحقل رويترز على هامش مراسم لافتتاح المنشآت الجديدة أن حقل غرب القرنة 1 الذي تطوره إكسون موبيل كان ينتج في السابق نحو 440 ألف برميل يوميا.

وحضر الاحتفال عاملون أجانب من إكسون عقب عودتهم للحقل في الثاني من الشهر الجاري، بعد أسبوعين من سحب إكسون نحو 60 شخصا من الحقل ونقلهم إلى دبي.

وجاء إجلاء الموظفين بعد أيام من سحب الولايات المتحدة العاملين غير الأساسيين في سفارتها في بغداد، وعزت ذلك إلى تهديد من إيران المجاورة.

وقال مسؤولون عراقيون في الحقل إن موظفي إكسون الأجانب، ومن بينهم الإدارة العليا وكبار المهندسين، لم يعودوا للحقل إلا بعدما وافقت الحكومة العراقية علي إجراءات أمن إضافية في الحقل بما في ذلك نشر قوات إضافية من الشرطة والجيش.

ورافق المسؤولون والمديرون من إكسون الصحفيين في جولة داخل حقل غرب القرنة 1 اليوم، حيث شوهدت مركبات مدرعة وجنود من الجيش العراقي يتمركزون عند بوابات منشآت إنتاج النفط.

وبدأت منشأتان جديدتان لمعالجة الخام، ذات قدرة إجمالية على معالجة 150 ألف برميل يوميا، ووحدة لفصل المياه النفط وخمسة صهاريج للتخزين العمليات التجريبية اليوم.

وقال مدير كبير بالحقل إن المشروعات الجديدة ستساهم في رفع إنتاج الحقل بالتدريج ليصل إلى 490 ألف برميل يوميا.

ينتج العراق أكثر من 4.5 مليون برميل بقليل، وهو ما يقل عن طاقته الكاملة البالغة نحو خمسة ملايين برميل يوميا تمشيا مع اتفاق أوبك ومنتجين آخرين من بينهم روسيا على خفض الإمدادات العالمية لدعم الأسعار.