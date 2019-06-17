مجلس الوزراء يدين الهجوم الذي استهدف ناقلتي نفط بخليج عمان

أعرب مجلس الوزراء عن ارتياحه لاعتماد مجلس الأمن بالإجماع مشروع قرار كويتي حول الأشخاص المفقودين في النزاعات المسلحة، ويعكس هذا القرار الاهتمام الكبير الذي توليه دولة الكويت لمسألة المفقودين خلال النزاعات.

واستعرض المجلس في اجتماعه الأسبوعي اليوم الاثنين تقرير خطوات خطة التنمية الوطنية 2020 -2025 والمتضمن مستجدات إعداد الخطة بما يتماشى مع قانون التخطيط سعياً لتحقيق نتائج أفضل.

وعرضت وزير الدولة للشئون الاقتصادية السياسات الرئيسية لتحليل الوضع الراهن ولصياغة خطة التنمية وتقييم جودتها حيث تم تحديد ۲۷ تحدياً رئيسياً يعيق نمو وتطور دولة الكويت والعمل الجاد لإيجاد الحلول المناسبة لها.

وأعرب المجلس عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الإرهابي المشين، من قبل المليشيات الحوثية الذي استهدف مطار أبها السعودية، والذي أسفر عن وقوع عدد من الجرحى المدنيين الأبرياء، كما أكد المجلس على تضامن الكويت مع الأشقاء في السعودية وتأبيدها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

كما أدان المجلس الهجوم التخريبي الذي استهدف ناقلتي نفط في خليج عمان، موكدا على ما يمثله هذا العمل الإرهابي من خرق لكل المواثيق والقوانين الدولية وتهديدا مباشرا الحركة الملاحة البحرية وإمدادات العالم من الطاقة، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات السريعة والحاسمة لحماية خطوط الملاحة الدولية، وردع كل من تسول له نفسه تهديد النظام التجاري العالمي وتعريض الاقتصاد العالمي للخطر، وكل ما من شأنه حفظ الأمن والسلام الإقليمي والدولي في هذه المنطقة الحيوية من العالم.