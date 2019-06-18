نائب وزير الخارجية الكويتي: زيارة سمو الامير للعراق تأتي في ظروف دقيقة وحرجة تمر بها المنطقة

قال نائب وزير الخارجية خالد الجارالله اليوم الثلاثاء ان زيارة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح للعراق تأتي في اطار العلاقات الاخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين.

واضاف الجارالله في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان زيارة سموه تنطوي على ابعاد مهمة ودلالات حيوية مؤكدا حرص سمو الامير في الاهتمام والرعاية للعلاقات الاخوية وسعي سموه لتطويرها وتعزيزها في المجالات كافة.

وأشار الى حرص سموه على دعم وتمكين العراق من تجاوز تداعيات ما تعرض له من اعمال ارهابية وجهود سموه الهادفة لاعادة الاعمار.

وأكد ان الزيارة ستمثل فرصة لبحث الوزراء مع نظرائهم في الجانب العراقي سبل تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين الشقيقين وحسم الملفات العالقة بينهما.

وقال ان مما يضاعف اهمية الزيارة انها تأتي في ظروف دقيقة وحرجة تمر بها المنطقة والتي تتمثل باستمرار التصعيد فيها الامر الذي يؤكد اهمية التنسيق والتشاور مع الاشقاء في العراق لتجاوز هذه الظروف وتمكين المنطقة من النأي بعيدا عن التوتر والصدام.

وأشار الى ان سمو امير البلاد سيرأس وفدا يضم كلا من الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح ووزير المالية الدكتور نايف الحجرف ووزير النفط والكهرباء والماء الدكتور خالد الفاضل ووزير التجارة خالد الروضان وكبار المسؤولين في الدولة.