بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 3ر5 نقطة

انهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاربعاء على انخفاض المؤشر العام 3ر5 نقطة ليبلغ مستوى 5ر5774 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 09ر0 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 7ر28 مليون سهم تمت من خلال 5291 صفقة نقدية بقيمة 7ر28 مليون دينار كويتي (نحو 58ر97 مليون دولار أمريكي).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 8ر10 نقطة ليصل إلى مستوى 6ر4741 نقطة بنسبة 23ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 7ر73 مليون سهم تمت عبر 1983 صفقة نقدية بقيمة 5ر4 مليون دينار (نحو 3ر15 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 8ر2 نقطة ليصل إلى مستوى 5ر6303 نقطة بنسبة انخفاض 04ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 56 مليون سهم تمت عبر 3308 صفقة بقيمة 2ر24 مليون دينار (نحو 28ر82 مليون دولار).

وكانت شركات (كويت ت) و(اسمنت خ) و(وربة ت) و(وثاق) و(المعامل) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (السلام) و(كفيك) و(صناعات) و(اهلي متحد) و(بيتك) الأكثر تداولا بينما كانت شركات (كامكو) و(آسيا) و(قيوين أ) و(عربي ق) و(سنرجي) الأكثر انخفاضا.

وتابع المتعاملون اعلان (بورصة الكويت) عن تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لمصلحة حساب وزارة العدل.

وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة (ريتس) وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.

ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأس مالها ما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.

ومن الأدوات التي تتضمنها المرحلة الثالثة (البيع على المكشوف) وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل وبالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا وتتم هذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة.

وتتضمن المرحلة الثالثة أيضا (صفقات المبادلة) وهي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر سواء من الشركات أو الأفراد كما تتضمن (عرض الشراء) إذ يتاح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة.