قرضان من “الصندوق العربي للانماء” للمغرب لتمويل مشاريع تنموية

وقع المغرب اليوم الأربعاء اتفاقيتي قرض مع الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 230 مليون دولار وذلك للمساهمة في تمويل مشاريع تنموية بالبلاد.

واوضح وزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بنشعبون في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش حفل التوقيع ان الاتفاقيتين تهمان تمويل مشروعين تنمويين الاول يهدف الى تحسين تنظيم “واد ملوية” من خلال تعلية سد محمد الخامس بالجهة الشرقية للمغرب لتوفير المياه واستعمالها في الانتاج الزراعي.

فيما يهدف الثاني الى انشاء الطريق المداري لمدينة العيون الواقعة جنوبي البلاد للاسهام في تحسين خدمات النقل البري بالمنطقة.

واكد بنشعبون ان مساهمة الصندوق العربي للانماء في تمويل هذين المشروعين يندرج ضمن الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تربط المغرب مع المؤسسة المالية العربية لافتا الى أهمية هذه الشراكة ودورها الفعال في تمويل العديد من مشاريع البنية الاساسية بالمملكة لاسيما في مجال الطرق والسدود والمطارات.

بدوره أعرب وزير التجهيز والنقل والماء المغربي عبدالقادر اعمارة في تصريح مماثل ل(كونا) عن اعتزازه بالشراكة التي تجمع المغرب مع الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي مشيدا بالثقة العالية التي يضعها الصندوق في النموذج التنموي للمغرب من خلال دعمه المتواصل للمشاريع الاقتصادية والاجتماعية المنجزة.

من جانبه اعتبر رئيس مجلس الادارة المدير العام للصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي عبداللطيف الحمد في تصريح ل(كونا) مساهمة الصندوق في دعم وتمويل مشاريع التنمية المستدامة بالمغرب “التزاما راسخا” من الصندوق بدأ منذ السنوات الاولى لنشأته ومازال مستمرا على نحو متزايد.

واشار في هذا السياق الى مواكبة الصندوق للعديد من المشاريع الاقتصادية والاجتماعية المنجزة في المغرب وذلك بتوفير قروض ميسرة فضلا عن تمويل الدراسات الفنية والخبرات التقنية لهذه المشاريع التي تنصب بالاساس على البنيات التحتية الاساسية والقطاعات الحيوية كالطرق السيارة والموانئ والسكك الحديدية.

واضاف أن الصندوق قدم للمغرب أكثر من 70 قرضا لتمويل مشاريع التنمية ما يجعله من اكثر الدول العربية استفادة من خدمات الصندوق مبينا ان مساهمة الصندوق في تمويل المشاريع الانمائية بالمغرب بلغ اربعة مليارات دولار.

ووقع الاتفاقيتين من الجانب المغربي وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون وعن الصندوق رئيس مجلس ادارته عبد اللطيف الحمد بحضور وزير التجهيز والنقل والماء المغربي عبد القادر اعمارة وخبراء من الصندوق.

ويعد الصندوق العربي للانماء مؤسسة اقليمية عربية مقرها الكويت وتضم في عضويتها كل الدول العربية فيما يتركز نشاطها على دعم وتمويل المشاريع الانمائية الاساسية في تلك الدول من خلال اتاحة قروض للدول الاعضاء بشروط ميسرة فضلا عن ما تقدمه من معونات ومنح للمساهمة في تعزيز فرص التنمية المستدامة في الوطن العربي.