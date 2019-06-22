طيران الإمارات: تغيير مسار جميع الرحلات بعيدا عن مناطق ذات مخاطر محتملة

أعلنت شركة طيران الامارات اليوم الجمعة انها ستغير من مسارات جميع رحلاتها بعيدا “عن مناطق ذات مخاطر محتملة كإجراء احترازي” دون ان تذكر ما هي تلك المناطق او طبيعة تلك المخاطر.

وقالت الشركة في بيان “نحن على اتصال دائم مع السلطات الحكومية المعنية فيما يخص عملياتنا الجوية وسوف نقوم بأي تغييرات أخرى ضرورية في العمليات”.

وبينت ان تغيير المسارات “ترك آثارا طفيفة على مواعيد مغادرة ووصول بعض الرحلات لذا فإننا ننصح عملاءنا بأن يتحققوا من أي تغييرات على جدول رحلاتنا من خلال الموقع الإلكتروني”.

وأكدت ان سلامة الركاب وطاقم الطيران “تحتل رأس قائمة أولوياتنا دون التهاون في ذلك على الإطلاق”.