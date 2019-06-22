سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 51ر1 دولار ليبلغ 17ر65 دولار

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 51ر1 دولار امريكي في تداولات امس الجمعة ليبلغ 17ر65 دولار مقابل 66ر63 دولار للبرميل في تداولات امس الاول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الاسواق العالمية أنهت عقود برنت جلسة التداول مرتفعة 75 سنتا لتبلغ عند التسوية 20ر65 دولار للبرميل وصعدت عقود الخام الأمريكي 36 سنتا لتسجل عند التسوية 43ر57 دولار للبرميل.