عرضت فرقة المسرح الشعبي اليوم الاحد المسرحية الكويتية (يوميات ادت الى الجنون) في مهرجان دولي برومانيا.

وقال مخرج المسرحية يوسف الحشاش في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب عرض المسرحية في مهرجان (سيبيو) العالمي إن العرض حاز اعجاب الجمهور وتقدير اللجنة المنظمة للمهرجان.

واضاف الحشاش ان قصة المسرحية تعود لرواية كلاسيكية قديمة لافتا الى انها تعرض لاول مرة في مهرجان دولي وعلى نحو 70 الف مشاهد في عدة مناطق برومانيا.

واوضح ان اكثر من ثلاثة آلاف فنان من 73 دولة من بينهم الكويت قدموا نحو 520 عملا فنيا من مختلف انواع الفنون لافتا الى ان فريق المسرح الشعبي شارك بطاقم فني مؤلف من 16 شخصا يضم ممثلين ومخرجين وفنيي اضاءة وموسيقى وانتاج.

واكد الحشاش ان مشاركة الكويت في مثل هذه المهرجانات لها دور كبير في تعزيز العلاقات الثقافية والفنية فضلا عن دورها في تعريف المشاركين والجمهور عن قرب بالفن والثقافة الكويتية ولاسيما فيما يتعلق بالفن المسرحي.

يذكر ان مهرجان (سيبيو) السنوي الدولي يقام على مدى عشرة ايام بمشاركة عدد كبير من الفنانين من مختلف دول العالم.

وتتخلل اعمال المهرجان عروض مسرحية وحفلات موسيقية في المواقع التاريخية وانشطة وورش عمل فنية اضافة الى عقد محاضرات فنية ثقافية.