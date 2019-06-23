مدن أوروبية تطلب المساعدة في مكافحة توسع Airbnb

تشعر العديد من المدن الأوروبية بالقلق إزاء توسع منصة (Airbnb)، حيث طالبت عشر مدن أوروبية بالمزيد من المساعدة من الاتحاد الأوروبي في معركتها ضد منصة (Airbnb)، وغيرها من المنصات المشابهة.

وتجادل تلك المدن بأن هذه المنصات تحرم السكان المحليين من السكن، كما أنها تغير وجه الأحياء.

وقالت أمستردام؛ وبرشلونة؛ وبرلين؛ وبوردو؛ وبروكسل؛ وكراكوف؛ وميونيخ؛ وباريس؛ وفالنسيا؛ وفيينا، في رسالة مشتركة: إن النمو الهائل لمثل هذه المنصات الدولية يجب أن يكون على جدول أعمال المجموعة التالية من المفوضين الأوروبيين.

وكان المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية قد قال في رأي غير ملزم في شهر أبريل: بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، فإنه ينبغي اعتبار منصة (Airbnb) مزودًا للمعلومات الرقمية بدلاً من وكيل تقليدي للعقارات.

وفي حال أيدت المحكمة هذا الرأي، فإن ذلك يعني السماح لمنصة (Airbnb) وغيرها من المنصات المماثلة بالعمل بِحريّة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، إلى جانب الإعفاء من أي مسؤولية لضمان امتثال الملاك للقواعد المحلية التي تهدف إلى تنظيم الإيجارات.