أظهرت بيانات الإدارة المركزية للاحصاء الكويتية ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) بالكويت بنسبة 80ر0 بالمئة في شهر مايو الماضي مقارنة بالشهر ذاته من عام 2018 وذلك على أساس سنوي.

وقالت (الاحصاء) في نشرتها الشهرية حول الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين الصادرة اليوم الاثنين إن معدل التضخم في الكويت ارتفع في مايو الماضي مقارنة بشهر أبريل الماضي بنسبة 18ر0 في المئة على أساس شهري.

وأضافت أن الرقم القياسي لمجموعة المواد الغذائية ارتفع في مايو الماضي بنسبة 03ر1 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي في حين ارتفع الرقم القياسي لأسعار المجموعة الثانية (السجائر والتبغ) على أساس سنوي بنحو 08ر1 في المئة.

وأوضحت أن مؤشر الأرقام القياسية للمجموعة الثالثة (الكساء والملبوسات) ارتفع بنسبة 66ر0 في المئة على أساس سنوي في مايو الماضي في حين انخفض مؤشر مجموعة (خدمات المسكن) بنسبة 52ر0 في المئة.

وذكرت أن معدل التضخم في المجموعة الخامسة (مفروشات منزلية وصيانة) ارتفع بنسبة 14ر2 في المئة كما ارتفعت أسعار المجموعة السادسة (الصحة) بنسبة 28ر2 في المئة وأسعار المجموعة السابعة (النقل) بنسبة 60ر1 في المئة.

وبينت أن أسعار المجموعة الثامنة (الاتصالات) قفزت بنسبة 37ر5 في المئة على أساس سنوي في حين ارتفع معدل التضخم في المجموعة التاسعة (الترفيه والثقافة) بنسبة 82ر1 في المئة وارتفعت أسعار المجموعة العاشرة (التعليم) على أساس سنوي بنسبة 85ر1 في المئة.

وقالت إن الرقم القياسي لمجموعة (المطاعم والفنادق) شهد انخفاضا على أساس سنوي في مايو الماضي بنسبة 17ر0 في المئة كما شهدت مجموعة (السلع والخدمات المتنوعة) انخفاضا سنويا بنسبة 19ر0 في المئة.

ويعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك أداة لقياس مستويات الأسعار عموما بين فترتين إما شهرية أو سنوية وعادة ما يكون مؤشرا أساسا لقياس النمو أو الانكماش الاقتصادي إذ يمكن للدولة من خلاله اتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية ورسم السياسات النقدية والمالية.