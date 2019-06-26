ما بين التأكيد على أهمية التكاتف والتمسك بمبدأ انتصار الخير دوما جاءت مشاركة أوبريت (أولاد العم) العراقي ضمن فعاليات النسخة ال22 من مهرجان الموسيقى الدولي الذي ينظمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويتي.

تدور فكرة الأوبريت الذي قدم على خشبة مسرح عبدالحسين عبدالرضا اليوم الثلاثاء حول حكاية رجل كبير له أولاد وأحفاد ويمتلك بيتا كبيرا داخل بستان وأوصاهم بعد وفاته بأن يعيشوا إخوة وألا يفترقوا رغم كل المغريات.

وبعد وفاة الرجل اختلف الأبناء فبعضهم قاوم المغريات والآخر استسلم لها ليشتد الصراع ما بين الخير والشر وبعد صراع مرير اضطر الأبناء إلى ان يستنجدوا بأبناء عمومتهم الذين يسكنون بالقرب منهم عن طريق شقيقتهم التي تربطها قصة حب منذ الطفولة مع ابن عمتها الكويتي.

وعلى الرغم من أنهما افترقا بسبب خلافات إلا أنهما بقيا على اتصال وعندما اشتدت الأزمة استنجدت الفتاة بأبناء عمتها فهبوا لمد يد العون لها لأن صلة الدم والرحم كانت أقوى من كل الخلافات.

يذكر أن مهرجان الموسيقى الدولي في دورته ال22 انطلق الأحد الماضي بحفل تكريم الملحن الكويتي أنور عبدالله وتستمر فعالياته حتى ال28 من يونيو الجاري ويتخلله العديد من الفعاليات الموسيقية.

ويكتسب هذا المهرجان في الكويت مكانة متزايدة عاما بعد عام حيث يواكب جمهور الموسيقى انشطته وحفلاته التي تحييها الفرق والفنانون المشاركون في اجواء من البهجة والفرح التي تضفي على ايام المهرجان نكهة خاصة.