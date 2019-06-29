اختتم قادة الاقتصادات الكبرى لمجموعة العشرين (جي.20) اليوم السبت قمتهم التي استمرت يومين في اوساكا غربي البلاد بتوافق للآراء بشأن ادارة الاقتصاد العالمي وتحقيق نظام تجارة حر وعادل.

وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في مؤتمر صحفي عقب ترؤسه للقمة “اتفق قادة مجموعة العشرين على ضرورة أن تقود الدول الأعضاء النمو الاقتصادي العالمي القوي”.

واضاف “لقد اتفقنا على مبادئ أساسية تدعم نظام التجارة الحرة وهي ضمان تجارة حرة نزيهة غير تمييزية وسوق مفتوحة بالإضافة الى شروط عادلة للمنافسة”.

وتبادل قادة المجموعة والمنظمات الدولية منذ امس الجمعة وجهات النظر حول موضوعات تشمل الاقتصاد العالمي والتجارة والاقتصاد الرقمي وتغير المناخ وتمكين المرأة بالإضافة الى البنية التحتية والصحة وذلك في خضم خلاف بشأن تصاعد الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين. وتعهد قادة مجموعة العشرين في بيان مشترك باستخدام كافة أدوات السياسة لتحقيق نمو مستدام ومتوازن وشامل قائلين “نجدد التزامنا باستخدام كافة أدوات السياسة لتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل والحماية من مخاطر الجانب السلبي من خلال تعزيز حوارنا واجراءاتنا لتعزيز الثقة”. وفي حين وصفوا النمو العالمي بأنه “مستقر” حذروا في الوقت ذاته من ان النمو “لا يزال منخفضا وان المخاطر لا تزال تميل الى الجانب السلبي .. والاهم من ذلك هو اشتداد التوترات التجارية والجيوسياسية”. واكدوا “سنستمر في معالجة هذه المخاطر كما اننا على استعداد لاتخاذ المزيد من الاجراءات” متعهدين “بتحقيق بيئة تجارة واستثمار حرة ونزيهة وغير تمييزية وشفافة وقابلة للتنبؤ بها ومستقرة والحفاظ على اسواقنا مفتوحة”. كما جددوا دعمهم للاصلاح الضروري لمنظمة التجارة العالمية والذي يهدف الى تحسين الياتها. ومن جهة اخرى اكد قادة (جي.20) عزمهم العمل بشكل بناء مع أعضاء منظمة التجارة العالمية الآخرين بما في ذلك الفترة التي تسبق المؤتمر الوزاري ال 12 للمنظمة. وبهدف تعزيز الابتكار في الاقتصاد الرقمي تعهد القادة بدعمهم للممارسات الجيدة بشأن السياسات والأطر التنظيمية الفعالة والمبتكرة والمرنة والمتكيفة مع العصر الرقمي.

يذكر ان اعضاء مجموعة العشرين يمثلون حوالي 60 في المئة من سكان العالم وأكثر من 80 في المئة من اجمالي الناتج المحلي في العالم. وتضم المجموعة في عضويتها كلا من بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة والأرجنتين وأستراليا والبرازيل والصين والهند وإندونيسيا والمكسيك وروسيا والمملكة العربية السعودية وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية وتركيا والاتحاد الأوروبي.