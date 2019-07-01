إسبانيا تهزم ألمانيا 2-1 وتحرز لقب بطولة أوروبا تحت 21 عاما

ثأر منتخب إسبانيا من نظيره الألماني ليحرز لقب بطولة أوروبا لكرة القدم تحت 21 عاما بعد الفوز 2-1 بفضل هدفي فابيان رويز وداني أولمو يوم الأحد.

وخسر منتخب إسبانيا 1-صفر أمام ألمانيا في النهائي في 2017 لكنه هيمن على المواجهة الأحد في إيطاليا حتى سجلت ألمانيا هدفها الوحيد في الدقائق الأخيرة.

وهز رويز الشباك بعد ثماني دقائق من البداية بتسديدة منخفضة وضاعف أولمو الغلة في الدقيقة 69.

وسدد كارلوس سولير لاعب إسبانيا في العارضة في الدقيقة 81 قبل أن يحرز نديم أميري هدف ألمانيا الوحيد.

وتماسكت إسبانيا لتحتفل بلقبها الخامس في بطولة أوروبا تحت 21 عاما لتعادل الرقم القياسي لإيطاليا صاحبة الضيافة.

(رويترز)