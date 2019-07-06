مصر.. ارتفاع سعر “سندويتش الفول” بسبب “زيادة البنزين”

مع إعلان الحكومة زيادات أسعار البنزين الجديدة، طالت هذه القرارات وجبة الفول والطعمية الأساسية للمصريين بزيادة تتراوح مابين 10 لـ20%، ليشكل بذلك عبء جديد على كأهل محدودى الدخل؛ حيث اختلفت الأسعار من منطقة شعبية لأخري راقية، فيما تأثرت بشكل كبير “ساندوتشات البطاطس والبيض”، لكونهما يرتبطان بسعر يومى بجانب تكلفة الطهي والإعداد التي تزيد من أسعارهم.

وجاءت أسعار السندوتشات بأنواعها على عربات الفول كالتالي:

سعر ساندوتش فول أو طعمية بـ 2.5، 3 جنيه.

سعر ساندوتش فول بالبيض 3.5، 4جنيه.

سعر ساندوتش البطاطس 4 جنيه.

سعر علبة باذنجان 3 جنيه، مخلل بـ2.5 جنيه.

فيما جاءت أسعار السندوتشات بالمطاعم كالتالي:

سعر ساندوتش فول أو طعمية بـ 3.5 جنيه.

سعر ساندوتش فول مكس 4 جنيهات.

سعر ساندوتش فول بالزبدة 4 جنيهات.

سعر ساندوتش فول بالبيض 4.5 جنيه.

سعر ساندوتش فول بالبسطرمة 6.5 جنيه.

سعر ساندوتش بطاطس صوابع أو شيبسي 4جنيهات.

سعر ساندوتش بطاطس مهروسة 4 جنيهات.

سعر ساندوتش بطاطس صوابع بالجبنة الرومي 6.5 جنيه.

سعر ساندوتش بطاطس بالبيض 5.5 جنيه.

سعر ساندوتش بابا غنوج 3.5 جنيه

سعر ساندوتش مسقعة 3.5 جنيه.

سعر ساندوتش باذنجان 3.5.

سعر ساندوتش شكشوكة 3.5 جنيه.

سعر بيضة مسلوقة 4 جنيهات.

وجاءت أسعار السندوتشات بالمطاعم الكبري الشهيرة كالتالى:

سعر ساندوتش فول أو طعمية 3.5جنيه.

سعر ساندوتش فول بالصلصة أو الزبدة 4.5 جنيه.

سعر ساندوتش فول بزيت الزيتون 4.5 جنيه.

سعر ساندوتش فول بالزيت الحار 4 جنيهات.

سعر ساندوتش فول مكس طعمية أو حمص 5.5 جنيه.

سعر ساندوتش ميكس + بابا غنوج 5.5 جنيه.

سعر ساندوتش جبنه رومى شامى 7 جنيه.

سعر ساندوتش بطاطس بالجبنة الرومى 9 جنيهات.

سعر ساندوتش فول + بيض بسطرمة 9 جنيهات.

سعر ساندوتش فول بالبيض 5.5 جنيه.

وكانت الحكومة أعلنت صباح أمس الجمعة، الزيادة الجديدة لأسعار الوقود بنزين والسولار والبوتاجاز، وذلك في إطار خطتها نحو التخلص من الدعم نهائيا والاستفادة منه في قطاعات أخرى في أشد الحاجة إليه بجانب تخفيض عجز الموازنة لا سيما وأن دعم الوقود يلتهم 35% من الموازنة العامة للدولة.

وجاءت الزيادات الجديدة كالتالي:

بنزين 95: سعر اللتر 9 جنيهات بدلا من 7.75 قرش.

بنزين 92: سعر اللتر 8 جنيهات بدلا من 6.75 قرش.

بنزين 80: سعر اللتر 6.75 جنيه بدلا من 5.50 قرش.

السولار: سعر اللتر 6.75 جنيه بدلا من 5.50 قرش.