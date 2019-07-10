ميناج تلغي حفلها في السعودية دعما لحقوق المرأة و”المثليين”

تراجعت نجمة الهيب هوب والراب الأمريكية، نيكي ميناج، عن المشاركة في مهرجان الموسيقى “موسم جدة” في السعودية يوم 18 يوليو الجاري، وعزت قرارها إلى دعمها لحقوق المرأة والمثليين.

وأوضحت المغنية موقفها بالقول في بيان لها: “بعد التفكير المتأني، قررت عدم المضي قدما في حفلتي المزمعة في مهرجان جدة الدولي. بعد أن عرفت أكثر حول القضية وبالرغم من أن كل ما أشيع هو مجرد تقديم عرض للجماهير في المملكة العربية السعودية، وتوصلت إلى أنه من المهم بالنسبة إلي أن أؤكد بوضوح على دعمي لمجتمع LGBTQ (المثليون والمثليات وثنائيو الجنس والمتحولون جنسيا) وحرية التعبير”.

وكانت الجهات المنظمة للمهرجان توقعت أن تكون المغنية المثيرة للجدل في طليعة المشاركين في النسخة الأولى من المهرجان الذي سيبث على مستوى العالم.

المصدر: رويترز

وفي الاطار ذاته ذكرت صحيفة “سبق” السعودية بصدور توجيهات صباح أمس الثلاثاء، تقضي بإلغاء الحفل الذي كان مقررًا أن تقيمه نيكي ميناج ضمن إحدى الفعاليات العالمية الخاصة بموسم جدة؛ وذلك إثر مخالفتها طبيعة الحفلات الغنائية التي تقام في السعودية.

‏‎وحسب الصحيفة، فإن التوجيهات الصادرة بهذا الخصوص تضمنت مراجعة المعايير التي على ضوئها كان سيتم استضافة المغنية العالمية نيكي ميناج في ظل عدم ملاءمة ظهورها لطبيعة الفعاليات الغنائية التي تستضيفها مدن البلاد، المحكومة بضوابط محددة ونظامية، لا يمكن تجاوزها بأي حال من الأحوال.