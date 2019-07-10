انخفض سعر برميل النفط الكويتي 54 سنتا في تداولات أمس ليبلغ 32ر64 دولار أمريكي مقابل 86ر64 دولار للبرميل في تداولات الاثنين الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط أمس الثلاثاء بفعل التوترات في الشرق الأوسط وتخفيضات الإمداد التي تقودها منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) لكن المكاسب كانت محدودة بسبب النزاع التجاري الأمريكي الصيني.

وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت خمسة سنتات ليصل عند التسوية الى مستوى 16ر64 دولار كما ارتفع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتا ليصل الى مستوى 83ر57 دولار.