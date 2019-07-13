“حب الملوك” مهرجان في اقليم صفرو المغربي .. مشهد كرنفالي تراثي

يعد مهرجان (حب الملوك) الذي يقام بالتزامن مع موسم جني فاكهة الكرز في اقليم (صفرو) المغربي احد اهم واعرق المهرجانات الشعبية اذ يعود تنظيمه الى قرن من الزمن.

وتقام خلال المهرجان احتفالات شعبية تتوج بمسابقة اختيار ملكة جمال فاكهة الكرز أو (حب الملوك) كما يسميه المغاربة.

وتزف ملكة الجمال ووصيفتها في استعراض شعبي يجوب المدينة وسط اهازيج تراثية في مشهد كرنفالي جميل صنف تراثا انسانيا وثقافيا من منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو).