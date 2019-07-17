كشفت وزارة الخارجية الايرانية اليوم الاربعاء عن سحب بلادها ناقلة النفط الاجنبية التي تم فقدان الإتصال بها منذ يومين الى الموانئ الايرانية بعد تعرضها لعطل فني بهدف اصلاحها.

ونقلت وكالة انباء (فارس) الايرانية عن المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي القول إن الناقلة الأجنبية تعرضت لعطل فني اثناء مرورها من مضيق هرمز وتوجهت بطلب مساعدة إلى الجانب الإيراني الذي قام بسحبها الى شواطئها.

واوضح ان البحرية الإيرانية قامت “وفقا للقوانين الدولية” بسحب الناقلة الى أحد الموانئ الايرانية بعد أن تلقت طلب المساعدة وذلك “لكي يتم إصلاح” السفينة مضيفا أنه سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل لاحقا.

وذكرت بعض وسائل الاعلام ان ناقلة نفط إماراتية ترفع علم (بناما) كانت تمر عبر مضيق هرمز انجرفت نحو المياه الإيرانية ثم اختفت الإشارات التي تنقل موقعها منذ أكثر من يومين.

وكانت دولة الامارات قد نفت يوم امس الثلاثاء في بيان بثته وكالة انباء الامارات (وام) الانباء التي تفيد بان الناقلة تابعة لها مؤكدة انها غير إماراتية ولا تحمل على متنها أي طاقم إماراتي”.