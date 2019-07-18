شركة تركية تبتكر علاجاً للصلع بديلاً لزراعة الشعر

نجحت شركة طبية تركية في ابتكار علاج للصلع بدلاً من إجراء عمليات زراعة الشعر.

وذكرت الشركة المتخصصة في المجال الطبي والتي تمارس فعالياتها في الولايات المتحدة، أنها أطلقت قبل أربعة أشهر إختبارات في تركيا، بشراكة مع كلية “جراح باشا” الطبية، التابعة لجامعة إسطنبول، بحسب ما أوردته وكالة الأناضول.

ويتكون العلاج الجديد أساسا، من مادة خاصة، تساعد على نمو الشعر في الرأس، بعد دهنها بانتظام على الجلد.

وفي الوقت الحالي، تتواصل مرحلة التجارب والإختبار في 14 مركزا صحيا، متوزعا على 10 مدن تركية، شارك فيها حتى اليوم، 625 شخصا.

وفي حال نجاح الاختبارات، فإن المادة الناتجة ستكون فاعلة في علاج المصابين بالصلع دون الحاجة لإجراء عملية زراعة الشعر، كما ستكون أول إنتاج محلي في هذا المجال.

وفي معرض تعليقه على الأمر، قال منسق الإختبارات الدكتور “سيرفير سردار أوغلو”، إنه يتوقع الإنتهاء من هذه المرحلة بحلول أغسطس/أب 2020، مبيناً أن النتائج الأولية تظهر نجاح العلاج مبدئيا، وأن استخدامه سيكون من كلا الجنسين.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا تعدّ من أبرز البلدان الرائدة عالمياً في مجال السياحة العلاجية، وبالأخص زراعة الشعر، حيث يقصدها مئات آلاف الأشخاص سنوياً من شتى دول العالم، وبشكل خاص من البلدان العربية.

وتُصنف تركيا ضمن أول 5 دول حول العالم في السياحة العلاجية، وذلك نظراً لتميّز خدماتها في هذا المجال، بالجودة ورخص الأسعار مقارنة بالبلدان الأخرى.

وأظهرت إحصائيات رسمية تركية، أن عائدات عمليات زراعة الشعر في البلاد، تجاوزت العام الماضي مليار دولار.