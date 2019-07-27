كوريا الجنوبية: اقتصاد كوريا الشمالية يشهد أسوأ انكماش منذ 21 عاما

قال البنك المركزي في كوريا الجنوبية إن اقتصاد كوريا الشمالية شهد انكماشا في 2018 للعام الثاني على التوالي والأكبر خلال 21 عاما متأثرا بعقوبات دولية لوقف برنامجها النووي وبجفاف شديد.

وتشير تقديرات البنك إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الشمالية بنسبة 4.1 في المئة العام الماضي بالقيمة الحقيقية ليكون الأسوأ منذ عام 1997 وثاني عام على التوالي من التراجع‭‭‭ ‬‬‬بعد انخفاض 3.5 في المئة عام 2017.

ولا تكشف كوريا الشمالية عن أي احصائيات بشأن اقتصادها. وينشر البنك المركزي لكوريا الجنوبية تقديراته منذ عام 1991 بناء على معلومات من مصادر مختلفة منها وكالات التجارة الخارجية للجنوب.

وقال البنك المركزي المعروف باسم بنك كوريا إن التجارة الدولية لكوريا الشمالية تراجعت 48.4 في المئة في 2018 بعد أن تسببت العقوبات الدولية الصارمة في أواخر عام 2016 و2017 في خفض الصادرات بما يقرب من 90 في المئة.