شركة (اوبر) توقف خدماتها في النمسا بحكم قضائي

اوقفت شركة (اوبر) لخدمات النقل عملها في النمسا اعتبارا من اليوم السبت بعد صدور حكم قضائي بسبب دعوة قضائية من قبل شركة سيارات للاجرة لمخالفتها اللوائح الخاصة بقطاع النقل.

وذكرت وكالة الانباء النمساوية نقلا عن مسؤول في شركة (اوبر) ان الشركة علقت خدماتها بعد الحكم الاولي للمحكمة لافتا الى انها ستعمل بكل جهد لتنفيذ شروط الحكم لتتمكن من العودة للعمل خلال ايام قليلة.

يذكر ان شركة سيارات الاجرة المدعية على شركة (اوبر) في المحكمة التجارية في فيينا اكدت خلال نظر القضية ان (اوبر) تعمل على أنها شركة لتأجير السيارات وليس شركة سيارات اجرة مما دفع المحكمة بالحكم لصالحها.

واعرب عدد من سائقي سيارات الاجرة في فيينا مرارا عن احتجاجهم على شركة (اوبر) بسبب اسعارها المنخفضة مما سبب لهم خسارة كبيرة وان الشروط التنظيمية المفروضة عليهم من قبل السلطات اقل من الشروط المفروضة على سائقي (اوبر).

وبدأت فكرة (اوبر) في عام 2009 وهي تمتلك تطبيقا للهواتف الذكية يقوم بتوظيف نظام ال (جي بي اس) للتواصل بين السائقين والركاب الموجودين في اقرب مكان لهم من خلال تأمين قناة اتصال سهلة وسريعة بين الشريكين عبر منصتها في العالم الافتراضي.

ولا تمتلك (اوبر) اي سيارات او سائقين لكن تقوم بتعريف الراكب بالسائق عبر التطبيق الخاص بها ونمت بشكل سريع حيث وصلت خدماتها الى اكثر من 462 مدينة حول العالم.