المبيعات الخارجية لمجموعة هيونداي-كيا للسيارات تتعدى حاجز 90 مليون سيارة

تجاوزت المبيعات الخارجية لمجموعة هيونداي-كيا للسيارات 90 مليون وحدة.

وذكرت المجموعة اليوم الاثنين إن إجمالي المبيعات الخارجية حتى نهاية يونيو الماضي، بلغت 90,189,640 وحدة، بما فيها 58,777,223 وحدة من هيونداي، و31,412,417 وحدة من كيا.

ويأتي هذا الإنجاز التاريخي بعد مضي 45 سنة على تصدير أول شحنة مكونة آنذاك من 10 وحدات من الشاحنات الصغيرة طراز بريسا إلى قطر في عام 1975.

وتم إنتاج نصف المبيعات الخارجية في مصانعها داخل كوريا الجنوبية، وباقيها في مصانعها في الخارج.

وبلغت شحنات السيارات المنتجة محليا إلى الخارج، 45.46 مليون وحدة، بينما وصلت المبيعات الخارجية للسيارات التي تم إنتاجها في الخارج 44.72 مليون وحدة.

وشهدت المبيعات الخارجية زيادة حادة منذ بناء مصنع هيونداي في مدينة إزميت التركية في عام 1997.

وتشغل المجموعة 20 مصنعا لها في 13 منطقة في الخارج.

وتعدت المبيعات الخارجية للمجموعة 10 ملايين وحدة و30 مليون وحدة و50 مليون وحدة في أعوام 2001 و2009 و2013 على التوالي.

وتعتبر سيارة أفانتي لهيونداي أكثر سيارة مبيعا، حيث وصلت مبيعاتها 10,238,452 وحدة.

واحتلت سيارتا اكسنت، وتوسان(SUV) المرتبتين الثانية والثالثة من حيث المبيعات، لتصلان إلى 8.6 مليون وحدة، و5.5 مليون وحدة على التوالي.

وطرحت المجموعة العديد من موديلات للسيارات الرياضية المدمجة متعددة الأغراض مثل باليسايد، وفينيو، وسيلتوس وغيرها إذ أن السيارات الرياضية المدمجة متعددة الأغراض تحظي بشعبية كبيرة في السوق العالمية.

وهناك توقعات بأن تتعدى المبيعات الخارجية للمجموعة 100 مليون وحدة في نهاية العام القادم.