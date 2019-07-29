فيلم (لايون كينج) يحتفظ بصدارة إيرادات السينما في أمريكا الشمالية

احتفظ فيلم الرسوم المتحركة ”الأسد الملك 2019“ (لايون كينج 2019) بصدارة إيرادات السينما في أمريكا الشمالية للأسبوع الثاني محققا 75.5 مليون دولار.

واحتل الفيلم الكوميدي الجديد ”حدث ذات مرة في هوليوود“ (ونس أبون إيه تايم إن هوليوود) المركز الثاني محققا إيرادات بلغت 40.4 مليون دولار.

والفيلم بطولة ليوناردو دي كابريو وبراد بيت وآل باتشينو ومارجوت روبي ومن إخراج كوينتن تارانتينو.

وتراجع فيلم الحركة والمغامرات ”الرجل العنكبوت: بعيدا عن الوطن“ (سبايدر مان: فار فروم هوم) من المركز الثاني إلى المركز الثالث هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 12.2 مليون دولار.

الفيلم بطولة توم هولاند وجيك جيلنهال وماريسا تومي وزيندايا ومن إخراج جون واتس.

كما تراجع الجزء الرابع من فيلم الرسوم المتحركة ”حكاية لعبة 4“(توي ستوري 4) من المركز الثالث إلى المركز الرابع هذا الأسبوع محققا إيرادات بلغت 9.9 مليون دولار.

وتراجع فيلم الرعب ”زحف“ (كرول) من المركز الرابع إلى المركز الخامس مسجلا إيرادات بلغت أربعة ملايين دولار.

والفيلم بطولة كايا سكوديلاريو وباري بيبر ومن إخراج الكسندر أجا.