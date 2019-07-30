الجراح يبحث مع نظيره العراقي العلاقات الأمنية بين البلدين

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق م. الشيخ خالد الجراح الصباح، في مكتبه بمقر وزارة الداخلية صباح اليوم الثلاثاء الموافق 2019/7/30، معالي وزير داخلية جمهورية العراق الشقيقة الفريق د. ياسين طاهر الياسري، والوفد المرافق له في زيارة رسمية للبلاد لبحث تعزيز التعاون الأمني بين البلدين بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام سالم النهام.

وفي بداية اللقاء رحب معاليه بضيفه، وتم تبادل الأحاديث الودية، مؤكداً على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وحرص القيادة السياسية في الدولتين على تذليل كافة الصعاب لدعم هذه الروابط وتوحيد الرؤى حول كافة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وتخلل اللقاء عقد جلسة مباحثات بين الجانبين تم خلالها بحث مجمل الأوضاع الأمنية في المنطقة وسبل تفعيل التنسيق والتعاون المشترك بين الأجهزة الأمنية في البلدين الشقيقين خصوصاً في مراقبة الحدود البرية والبحرية ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتجارة المخدرات والسلاح.

ومن جانبه أعرب وزير داخلية العراق عن عميق شكره وامتنانه على حفاوة الاستقبال، وارتياحه العميق لما تم بحثه من موضوعات خلال اللقاء، مبيناً أن هناك توافقاً كاملاً بين رؤى الجانبين.