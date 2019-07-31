اعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الاربعاء وصول 250ر1 مليون حاج عبر منافذها الجوبة والبرية والبحرية لأداء فريضة الحج لهذا العام.

وقالت المديرية العامة للجوازات السعودية في بيان صحفي ان عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ اكثر من 169ر1 مليون حاج وعن طريق البر وصل اكثر من 67 الف حاج في حين وصل نحو 500ر13 الف حاج عبر الموانئ البحرية.

واضاف البيان ان الزيادة في اعداد الحجاج في هذا العام بلغت نحو 109 الاف حاج وبنسبة تصل الى 10 بالمئة.

وكانت السعودية استضافت في موسم حج العام الماضي نحو 756ر1 مليون حاج من خارج المملكة بخلاف الحجاج من الداخل.