البنوك المركزية العربية تتفاعل مع قرار الفدرالي والكويتي يبقيها دون تغيير

• الكويت

قال بنك الكويت المركزي إنه قرر الإبقاء على سعر الخصم بدون تغيير عند مستواه الحالي البالغ 3%.

وقال المركزي الكويتي في بيان “في إطار حرص بنك الكويت المركزي على تعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي غير التضخمي للقطاعات غير النفطية والمحافظة على تنافسية العملة الوطنية وجاذبيتها كوعاء للمدخرات المحلية، وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتاريخ 31 يوليو تخفيض أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي، قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي الإبقاء على سعر الخصم لديه دون تغيير عن مستواه الحالي البالغ 3.0%”.

وأضاف “يأتي هذا القرار في ضوء النهج المطبق لدى بنك الكويت المركزي المبنى على قراءة فاحصة للتطورات الاقتصاية والمالية والمصرفية وتحركات أسعار الفائدة العالمية”.

البحرين

قال مصرف البحرين المركزي إنه قرر خفض سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد بواقع 25 نقطة أساس، من 2.75%، إلى 2.50%.

وخفض المركزي البحريني أيضاً سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة إلى 2.25% من 2.50%، وسعر فائدة الإقراض من 4.50% إلى 4.25%، وخفض أيضاً سعر فائدة الودائع لمدة شهر إلى 2.85% من 3.10%.

الإمارات

قال مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إنه قرر خفض أسعار فائدة إعادة الشراء بمقدار 25 نقطة أساس بدءاً من أول أغسطس آب، تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي خفض أسعار الفائدة بمقدار 0.25%.

وقال البنك المركزي الإماراتي في بيان إنه خفض أيضاً سعر الفائدة على شهادات الإيداع بمقدار 25 نقطة أساس، إعتباراً الخميس 1 أغسطس.

السعودية

قالت مؤسسة النقد العربي السعودي إنها خفضت أسعار الفائدة الرئيسية للحفاظ على الاستقرار النقدي في أعقاب قرار الفدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى في أكثر من عشر سنوات.

وخفضت مؤسسة النقد معدل اتفاقيات إعادة الشراء “الريبو”، الذي يستخدم لإقراض أموال إلى البنوك، إلى 275 نقطة أساس من 300 نقطة أساس.

وخفضت المؤسسة أيضاً معدل اتفاقيات الشراء العكسي “الريبو العكسي”، الذي تودع به البنوك التجارية الأموال لدى البنك المركزي، بنفس الهامش إلى 225 نقطة أساس.